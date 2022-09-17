Кадыров: план ВСУ по наступлению на Берестовое в ДНР провалился

Рамзан Кадыров сообщил о провале наступательного плана армии Украины на населённый пункт Берестовое в Донецкой области.

Вечером 17 сентября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов доложил ему о провале плана вооружённых сил Украины по наступлению на Берестовое в Донецкой Народной республике. По словам Кадырова, отряду "Ахмат" удалось отбить наступление, уничтожив большое количество военной техники и солдат ВСУ.

Также Рамзан Кадыров утверждает, что абсолютно не пострадал в Берестовом лишь один украинский солдат, который сдался в плен и остался жив.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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