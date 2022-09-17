Азербайджан передал Еревану 32 тела погибших солдат ВС Армении

Государственная комиссия Азербайджана сообщила о передаче 32 тел армянских военных Еревану.

Вечером 17 сентября пресс-служба Государственного комитета Азербайджана сообщила, что Баку направил Еревану 32 тела армянских военных, которые погибли в ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе, начавшегося в ночь на 13 сентября.

Примечательно, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев публично заявил, что Баку готов передать Еревану в одностороннем порядке как минимум 100 тел армянских военных. К текущему моменту боестолкновения на границе Армении и Азербайджана полностью прекратились.