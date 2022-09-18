Квартира Григория Распутина: самая загадочная жилплощадь Санкт-Петербурга

Григорий Распутин — неоднозначная личность в российской истории. Одни считают его величайшим шарлатаном XX века, другие — называют его способности необъяснимым феноменом.

В 1914 году Григорий Распутин пользовался безграничным доверием царской семьи, которая и решила обустроить ему быт. Пятикомнатная квартира по улице Гороховой ему сняли за счет монархов, а месторасположение выбрали не случайно — совсем рядом от нее Витебский вокзал, а как знает история, Распутин любил ездить в Царское село к императорской семье.

Когда в новую квартиру заехал Распутин, среди были безгранично рады, так как от парадного входа тянулась толпа людей. Кстати, в квартире был и черный вход, который выходил на лестницу. Именно по ней к Распутину приходил Феликс Юсупов. Просто так прийти к Распутину незамеченными было невозможно, а возле входа сидели люди, спрашивали и записывали, по какому вопросу пришли гости.

В квартире была атмосферная обстановка (которая осталась и по сей день). Даже в советское время, когда в квартире Распутина была коммуналка, в ней никто особо ничего не менял. Дверные ручки сохранили оригинальный вид, кухня используется для экскурсии, белая дверь кабинета — также «родная», только перекрашенная.

На стенах висят черно-белые фотографии Распутина, обои того же синего цвета, как и в царское время. В общем-то, по сегодняшним меркам, в квартире достаточно мрачно. Сам Распутин как-то подробно описывал свою квартиру при жизни: она состоит из пяти комнат, никакой роскоши, обстановка простая, в столовой — стол, стулья и оттоманка, кровать — железная, стол, гардероб и умывальник. Еще один писал про письменный стол, кресло и диван, но в приемной были одни стулья.

Сегодня, в современном Санкт-Петербурге, также можно сходить на экскурсию в квартиру Григория Распутина. Индивидуальная экскурсия обойдется в 4600 российских рублей, а по времени она занимает полтора часа.