На восточном побережье Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2.

18 сентября в Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, очаг которого залегал на глубине десять километров, что послужило причиной значительных разрушений на восточном побережье острова.

Отмечается, что после колебаний земной коры на востоке Тайваня, власти Японии приняли решение об объявлении на японском острове Миякодзима угрозы цунами из-за надвигающихся волн.