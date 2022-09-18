В Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
На восточном побережье Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2.
18 сентября в Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, очаг которого залегал на глубине десять километров, что послужило причиной значительных разрушений на восточном побережье острова.
Отмечается, что после колебаний земной коры на востоке Тайваня, власти Японии приняли решение об объявлении на японском острове Миякодзима угрозы цунами из-за надвигающихся волн.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NYT: ВСУ несут тяжёлые потери на Донбассе и уступают территории России
Жертва косметологии: на лице Алсу появились странные бугры
В Латвии запретили русскоязычным жителям ездить вместе с остальными пассажирами
Депутат парламента Латвии призвал проверить автобусы Риги на русофобию
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана: С 1992 года ее переименовывают уже в четвертый раз