Пекин обвинил Чехию в покушении на суверенитет Китая
Китайское посольство в Праге опубликовало пресс-релиз, в котором Пекин осуждает Чехию за покушение на китайскую независимость.
Днём воскресенья пресс-служба китайского посольства в Праге публично обвинила Чехию в попытке нарушения суверенитета Китая, сообщив о том, что Пекин осуждает предстоящий визит чешской делегации на Тайвань, поскольку КНР считает тайваньский остров своей суверенной территорией.
В посольстве Китая в Чехии отметили, что Прага нарушает принцип "одного Китая", и такое отношение к китайской независимости неизбежно приведёт к эскалации между двумя странами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина
Депутат парламента Латвии призвал проверить автобусы Риги на русофобию
Токаев вернул прежнее название столице Казахстана: С 1992 года ее переименовывают уже в четвертый раз
Песков считает, что США является источником провокационных действий
Минобороны РФ: ВСУ потерпели поражение при попытке контрнаступления на Херсон