Китайское посольство в Праге опубликовало пресс-релиз, в котором Пекин осуждает Чехию за покушение на китайскую независимость.

Днём воскресенья пресс-служба китайского посольства в Праге публично обвинила Чехию в попытке нарушения суверенитета Китая, сообщив о том, что Пекин осуждает предстоящий визит чешской делегации на Тайвань, поскольку КНР считает тайваньский остров своей суверенной территорией.

В посольстве Китая в Чехии отметили, что Прага нарушает принцип "одного Китая", и такое отношение к китайской независимости неизбежно приведёт к эскалации между двумя странами.