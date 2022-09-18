Baltnews: в Эстонии понизят температуру в офисах до 19 градусов из-за подорожания электроэнергии

По сообщению издания Baltnews, правительство Эстонии разрабатывает рекомендации по энергосбережению для государственных ведомств и частных учреждений.

В число рекомендаций входят и температурные ограничения воздуха в помещениях, где работают люди. Предполагается, что «градус снова будет понижен» из-за подорожания электроэнергии, а также некоторые ведомства и учреждения откажутся от горячей воды в малоиспользуемых помещениях.

Прежде всего речь идет о том, что в офисных помещениях на всей территории Эстонии температура будет снижена до 19 градусов (обычно она составляет от 22 до 24 градусов). При этом 19 градусов — это минимум тепла, который рекомендуют медики.

Министр государственного управления Рийна Солман заявила, что «каждое ведомство должно следить за тем, чтобы температура не навредила здоровью служащих». При этом чиновник не уточнила, каким образом это сделать, например, на огромных складских площадях, при нормах в 19 градусов.

Экономия электроэнергии в Эстонии также коснется конференц-залов, общественных мест и государственных учреждений, в которых скоро не будет горячей воды. Кроме того, в стране изменится график освещения различных скульптур, монументов и даже дорог.