Орбан: Украина потеряет половину территорий к 2030 году
18 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что конфликт в Украине может завершиться лишь к концу десятилетия.
Днём воскресенья газета Nepszava опубликовала интервью с венгерским премьером Виктором Орбаном, который сообщил, что прогнозирует полное прекращение украинского конфликта к 2030 году. По мнению Орбана, к этому времени Киев утратит контроль над третью или даже половиной территорий, уступив их в пользу России.
Также Виктор Орбан упрекнул страны коллективного Запада за разжигание боевых действий в Украине, сообщив, что США сделали украинский кризис общемировым.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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