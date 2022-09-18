Орбан: Украина потеряет половину территорий к 2030 году

18 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что конфликт в Украине может завершиться лишь к концу десятилетия.

Днём воскресенья газета Nepszava опубликовала интервью с венгерским премьером Виктором Орбаном, который сообщил, что прогнозирует полное прекращение украинского конфликта к 2030 году. По мнению Орбана, к этому времени Киев утратит контроль над третью или даже половиной территорий, уступив их в пользу России.

Также Виктор Орбан упрекнул страны коллективного Запада за разжигание боевых действий в Украине, сообщив, что США сделали украинский кризис общемировым.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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