Полянский: Россия попросила ООН запустить арбитраж против США из-за виз

Представитель России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что Москва попросила генсека организации Антониу Гутерриша запустить арбитраж против США.

18 сентября заместитель представителя России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский сообщил, что Москва намерена обратиться к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой запустить арбитраж против США из-за нежелания Вашингтона выдавать визы россиянам для участия в Генассамблее ООН.

По словам Полянского, за последние шесть лет Россия зафиксировала множество схожих нарушений с американской стороны вплоть до ареста российской собственности без должных на то оснований.