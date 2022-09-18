Песков назвал политику США единственным источником провокаций

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что политика США — это единственный источники провокационных действий, которые разжигают конфликты во всем мире.

Песков указал на то, что аналогичную оценку действиям США и политическим кругам Вашингтона дают не только в Российской Федерации, но и в Китайской Народной Республике (КНР). По его словам, если две большие державы поддерживают друг друга в противостоянии третей, то очевидно, кто не прав в той или иной ситуации.

Представитель Кремля подчеркнул, что ни России, ни Китая не хотят «рулить миром». При этом настаивают на том, что однополярный мир ушел в далекое прошлое, как и гегемония США и их союзников.

По словам Пескова, пора задуматься над тем, что «различного рода провокационные действия» исходят исключительно от Соединённых Штатов Америки (США) и их политики». Он отметил, что такое поведение непозволительно и дестабилизирует ситуацию во всем мире.

Российская сторона неоднократно обвиняла США и Запад в провокационных действиях. В частности, правительство России призывало Вашингтон и Брюссель перестать оказывать финансовую и военную поддержку Украине, так как в противном случае, конфликт будет только затягиваться.