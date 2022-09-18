Песков считает, что США является источником провокационных действий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Вашингтон представляет собой источник провокационных действий.
18 сентября глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Соединённые Штаты, по мнению России и Китая, выступают на мировой арене в роли источника провокационных действий.
Песков также подчеркнул, что провокационные действия Вашингтона, целью которых является получение собственной выгоды, невзирая на возможные негативные последствия, дестабилизируют обстановку во всём мире.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Песков считает, что США является источником провокационных действий
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