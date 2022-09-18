Новая ядерная сделка между США и КНДР невозможна по идеологическим причинам

США официально заявили, что намерены использовать свой ядерный арсенал для оказания военной помощи Южной Кореи. Причина тому — объявление Северной Кореи (КНДР) самой себя ядерной державой.

Заявление США вызвало много споров у сторонников нераспространения ядерного вооружения. Однако призывы к урегулированию ситуации с «назначением» Северной Кореи себя ядерной державой ни к чему не привели (и не приведут). Никакие переговоры, а тем более новые ядерные сделки невозможны по идеологическим причинам.

Фактически Вашингтону ничего не остается, кроме как пообещать Южной Кореи «усилить сдерживание в отношении агрессии КНДР и в более широком смысле противостоять северокорейской угрозе». Кстати, США уже продемонстрировали свою приверженность — провели совестные учения с участием истребителей пятого поколения F-35A в июле 2022 года, а также развернули у берегов Южной Кореи ударные группировки включая авианосец Ronald Reagan.

При этом аналитики считают, что официальное заявление США о приверженности помощи Южной Кореи скорее «демонстративные высказывания», так как между Вашингтоном и Сеулом давно существуют соглашения, начиная с договора о взаимной обороне, который был подписан в 1953 году.

США на сегодняшний день не просто не могут договориться с Северной Кореей и заключить новую ядерную сделку, Вашингтон практически потерял авторитет Пхеньяна вгоняя страну в кризис за кризисом. Другими словами, даже в КНДР понимают, что если США не могут помочь сами себе, то как они помогут другим.

В свою очередь, в Северной Кореи только подтверждают, что такие сделки невозможны заявлением, в котором буквально говорится о «необходимости сдерживания ядерное государство США». Вашингтон утверждает, что никаких агрессивных планов у него нет, однако все больше расширяет военное влияние в регионе.