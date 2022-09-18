Песков: Россия и Китай не пытаются «рулить» всем миром

Дмитрий Песков сообщил, что правительства Китая и России не имеют склонности пытаться управлять всем миром.

18 сентября в эфире телеканала "Россия-1" выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который публично заявил, что Россия и Китай не имеют стремлений "рулить" всем миром. По мнению Пескова, такие склонности демонстрируют другие государства, в том числе страны коллективного Запада.

Примечательно, что накануне Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин выступили на саммите Шанхайской организации сотрудничества, после чего ряд западных СМИ растиражировал информацию о том, что совместное заявление лидеров России и КНР является угрозой Соединённым Штатам.