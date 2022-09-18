Reuters: 27 человек погибли в ДПТ с автобусом на юго-западе Китая
Агентство Reuters утверждает, что на территории юго-западной части Китая произошло крупное ДТП, которое привело к человеческим жертвам.
18 сентября американская газета Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции Китая сообщила, что в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу произошло масштабное ДТП с участием автобуса, в котором находились 47 человек. В результате аварии 27 человек скончались на месте.
По данным журналистов Reuters, водитель автобуса не сумел справиться с управлением транспортным средством и перевернулся, что и привело к жертвам. 20 выживших человек доставлены в больницу с травмами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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