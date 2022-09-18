Пелоси: Конгресс США осуждает «смертельные атаки» Азербайджана на Армению

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси публично обвинила войска Азербайджана в нападении на армянские территории.

Накануне представитель американского Конгресса Нэнси Пелоси прибыла в Ереван с рабочим визитом с целью обсудить манифестацию нового армяно-азербайджанского конфликта в приграничных территориях, который начался в ночь на 13 сентября и привёл к многочисленным жертвам с обеих сторон.

По приезде в Ереван Пелоси от имени Конгресса США заявила, что Вашингтон осуждает "смертельные атаки" Азербайджана на Армению, поскольку военное решение любого конфликта является непродуктивным.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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