Пелоси: Конгресс США осуждает «смертельные атаки» Азербайджана на Армению
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси публично обвинила войска Азербайджана в нападении на армянские территории.
Накануне представитель американского Конгресса Нэнси Пелоси прибыла в Ереван с рабочим визитом с целью обсудить манифестацию нового армяно-азербайджанского конфликта в приграничных территориях, который начался в ночь на 13 сентября и привёл к многочисленным жертвам с обеих сторон.
По приезде в Ереван Пелоси от имени Конгресса США заявила, что Вашингтон осуждает "смертельные атаки" Азербайджана на Армению, поскольку военное решение любого конфликта является непродуктивным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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