Минобороны РФ: войска России поразили 65 бригаду ВСУ в Запорожской области

Российские военные нанесли поражение 65-ой бригаде украинской армии в городе Кирова на Запорожье.

18 сентября пресс-секретарь российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за прошедший ден ВКС России поразили шестьдесят пятую бригаду вооружённых сил Украины на подходе к населённому пукну Кирово в Запорожской области, находящейся под контролем ВС РФ.

Из заявления Игоря Конашенкова следует, что по итогам атаки 65-ая бригада ВСУ понесла потери свыше ста бойцов личного состава, также утратив 10 единиц военной техники.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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