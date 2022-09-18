Минобороны РФ: войска России поразили 65 бригаду ВСУ в Запорожской области

Российские военные нанесли поражение 65-ой бригаде украинской армии в городе Кирова на Запорожье.

18 сентября пресс-секретарь российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за прошедший ден ВКС России поразили шестьдесят пятую бригаду вооружённых сил Украины на подходе к населённому пукну Кирово в Запорожской области, находящейся под контролем ВС РФ.

Из заявления Игоря Конашенкова следует, что по итогам атаки 65-ая бригада ВСУ понесла потери свыше ста бойцов личного состава, также утратив 10 единиц военной техники.