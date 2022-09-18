Минобороны РФ: войска России поразили 65 бригаду ВСУ в Запорожской области
Российские военные нанесли поражение 65-ой бригаде украинской армии в городе Кирова на Запорожье.
18 сентября пресс-секретарь российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за прошедший ден ВКС России поразили шестьдесят пятую бригаду вооружённых сил Украины на подходе к населённому пукну Кирово в Запорожской области, находящейся под контролем ВС РФ.
Из заявления Игоря Конашенкова следует, что по итогам атаки 65-ая бригада ВСУ понесла потери свыше ста бойцов личного состава, также утратив 10 единиц военной техники.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВВС: Польша начала принудительную высылку граждан России
Призрак Черного Монаха избрал местом жительства Гольшанский замок
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина
Киев насильно мобилизует украинцев под угрозой расправы над их семьями
В Латвии запретили русскоязычным жителям ездить вместе с остальными пассажирами