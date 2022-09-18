Киргизия объявила день траура по погибшим в боях с Таджикистаном
Киргизский президент Садыр Жапаров объявил день траура по жертвам конфликта с военными Таджикистана.
В воскресенье президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что назначает 19 сентября официальным днём траура по жертвам конфликта Киргизии с Таджикистаном. Также Жапаров сообщил, что провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, который призвал Киргизию и Таджикистан немедленно завершить военные столкновения.
Кроме того, сам Садыр Жапаров утверждает, что 19 сентября по всей территории Киргизии будут спущены государственные флаги из-за траура по жертвам военных действий с Таджикистаном.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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