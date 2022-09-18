Киргизия объявила день траура по погибшим в боях с Таджикистаном

Киргизский президент Садыр Жапаров объявил день траура по жертвам конфликта с военными Таджикистана.

В воскресенье президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что назначает 19 сентября официальным днём траура по жертвам конфликта Киргизии с Таджикистаном. Также Жапаров сообщил, что провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, который призвал Киргизию и Таджикистан немедленно завершить военные столкновения.

Кроме того, сам Садыр Жапаров утверждает, что 19 сентября по всей территории Киргизии будут спущены государственные флаги из-за траура по жертвам военных действий с Таджикистаном.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 