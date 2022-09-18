Новак: энергетический кризис в Европе только нарастает

Вице-премьер России Александр Новак утверждает, что энергетический кризис в европейских странах далёк от завершения.

18 сентября российский вице-премьер Александр Новак выступил в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин", где сообщил, что жители европейских государств уже не в состоянии оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, которые существенно подорожали на фоне энергетического кризиса в странах Европы.

При этом Новак подчёркивает, что европейский энергокризис далёк от завершения и будет только нарастать в условиях санкционной конфронтации между Европейским союзом и Россией.