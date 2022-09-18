Спиер: США против изменения границ Армении в конфликте с Азербайджаном

Представитель американского Конгресса Джеки Спиер выступила против передела армянских границ в условиях нового военного кризиса с участием азербайджанской армии.

18 сентября член палаты представителей при Конгрессе Соединённых Штатов Джеки Спиер публично заявила, что Вашингтон намерен оказывать всестороннюю поддержку Армении и добиваться неизменности её государственных границ. С аналогичным заявлением выступила спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси.

Напомним, что новый конфликт между Арменией и Азербайджаном начался в ночь на 13 сентября и уже унёс более чем сто жизней военных с обеих сторон.