Спиер: США против изменения границ Армении в конфликте с Азербайджаном
Представитель американского Конгресса Джеки Спиер выступила против передела армянских границ в условиях нового военного кризиса с участием азербайджанской армии.
18 сентября член палаты представителей при Конгрессе Соединённых Штатов Джеки Спиер публично заявила, что Вашингтон намерен оказывать всестороннюю поддержку Армении и добиваться неизменности её государственных границ. С аналогичным заявлением выступила спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси.
Напомним, что новый конфликт между Арменией и Азербайджаном начался в ночь на 13 сентября и уже унёс более чем сто жизней военных с обеих сторон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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