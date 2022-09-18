В результате обстрела ВСУ Никитовского района Горловки умер один человек

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле украинскими военнослужащими Никитовского района, посёлок шахты имени Изотова полностью обесточен.

В воскресенье, 18 сентября 2022 года, глава Горловки Иван Приходько рассказал подписчикам своего Telegram-канала о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок шахты имени Н. А. Изотова, в результате чего трагически погиб один человек, ещё пятеро жителей получили ранения различной степени тяжести.

Приходько также сообщил, что вследствие атаки со стороны Украины Никитовского района Горловки посёлок шахты Изотова остался без электроэнергии. В настоящее время обстрел ВСУ продолжается.