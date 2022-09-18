Пугачёва высказалась против спецоперации вслед за Галкиным с целью стать иноагентом
Алла Пугачёва обратилась к Министерству юстиции России с просьбой признать её иностранным агентом.
Российская певица Алла Пугачёва опубликовала официальное обращение к Минюсту России с просьбой внести себя в перечень физлиц-иноагентов вслед за её мужам Максимом Галкиным. По словам Пугачёвой, она разделяет позицию Галкина о российской спецоперации и не понимает, почему российские солдаты гибнут в Украине.
Напомним, что накануне Министерство юстиции России официально признало Максима Галкина иностранным агентом за критику спецоперации. Сам Галкин утверждает, что иноагентом себя не считает.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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