Пугачёва высказалась против спецоперации вслед за Галкиным с целью стать иноагентом

Алла Пугачёва обратилась к Министерству юстиции России с просьбой признать её иностранным агентом.

Российская певица Алла Пугачёва опубликовала официальное обращение к Минюсту России с просьбой внести себя в перечень физлиц-иноагентов вслед за её мужам Максимом Галкиным. По словам Пугачёвой, она разделяет позицию Галкина о российской спецоперации и не понимает, почему российские солдаты гибнут в Украине.

Напомним, что накануне Министерство юстиции России официально признало Максима Галкина иностранным агентом за критику спецоперации. Сам Галкин утверждает, что иноагентом себя не считает.