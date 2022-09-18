Королева Елизавета II заранее подготовила почву для короля Карла III

В течение нескольких лет королева Елизавета II постепенно передавала свои обязанности сыну и наследнику Чарльзу.

Историк Эд Оуэнс говорит, что принц все чаще заменял свою мать на важных публичных мероприятиях. Он считает, что таким образом королева готовила плавный переход власти.

Сначала Елизавета сократила количество своих дальних поездок. Например, в 2013 году на встрече глав правительств ее представлял тогдашний принц Чарльз.

В прошлом году Чарльз представлял королеву во время ежегодной церемонии, посвященной Дню памяти погибших на войне. Он возлагал монарший венок подножию Кенотафа в Лондоне.

Королева впервые не совершила этот тожественный ритуал, доверив его своему сыну. Затем началась пандемия, и королева укрылась за стенами Виндзорского замка.

Смерть ее мужа принца Филиппа напомнила нации о том, что ни один монарх не вечен, а королеве уже много лет.

В феврале, в годовщину восшествия на престол, Елизавета сказала, что супруга Чарльза Камилла должна стать королевой-консорт. До этого вопрос статуса Камиллы оставался спорным.

В мае одну из самых главных обязанностей королевы выполнял Чарльз. Он председательствовал на открытии парламента и выступал с ежегодной речью о законодательной программе, которую ранее всегда произносила его мать.