Волонтёр из Франции Адриан Боке утверждает, что имеет доказательство причастности Киева к провокации в Изюме по бучинскому сценарию.

В воскресенье вечером передача "Соловьёв LIVE" взяла интервью у французского волонтёра Адриана Боке, который ранее был свидетелем провокаций в Буче при оказании помощи мирным жителям. По словам Боке, тогда он видел, как украинские солдаты свозили трупы в центр Бучи, после чего приезжали сотрудники украинских СМИ и снимали постановочный сюжет об якобы причастности РФ к геноциду украинцев.

По данным Андрея Боке, в городе Изюм Харьковской области прямо сейчас происходят аналогичные процессы. Французский волонтёр утверждает, что с ним связался знакомый врач из Харькова, который лично видел, как в недавно покинутый российскими войсками Юзюм украинские солдаты массово свозили трупы, не подпуская к искусственным массовым захоронениям журналистов.

Боке заявил, что после того, как трупы в лесах Изюма были уложены в свежевырытые могилы, сотрудники украинских информагентств получили команду снимать сюжет о "зверствах" российских солдат.