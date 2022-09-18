Польша открывает новый недостроенный канал, чтобы не получать от России разрешения на плавание по Балтике
17 сентября в Польше торжественно открыли новый канал, благодаря которому судам теперь не нужно получать разрешения России для плавания в порты в Вислинском заливе из Балтийского моря.
Открытие канала было символичным, поскольку мероприятие приурочили к 83-летию со дня советского вторжения в Польшу во Вторую мировую войну.
В польском правительстве утверждают, что новый водный путь обеспечивает стране суверенитет в данном регионе.
По словам президента Польши Анджея Дуды, инвестиции в водный путь окупятся, поскольку стоимость земли вокруг канала вырастет.
Он также заявил, что порты и города будут активно развиваться за счет роста торговли, туризма и других видов бизнеса.
Лиде правящей партии Ярослав Качиньский сказал, что строительство четвертого крупного порта в стране поможет сократить безработицу, которая составляет 7,6%.
В строительство канала было вложено около 420 млн долларов. Он проходит через Вислинскую косу и обеспечивает судам проход к Эльблонгу.
Но пока будет разрешено движение только небольших судов и яхт. Грузовые корабли смогут использовать этот водный путь после того, как подход к порту в Эльблонге будет углублен.
Опубликовано: Светлана Репина
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