17 сентября в Польше торжественно открыли новый канал, благодаря которому судам теперь не нужно получать разрешения России для плавания в порты в Вислинском заливе из Балтийского моря.

Открытие канала было символичным, поскольку мероприятие приурочили к 83-летию со дня советского вторжения в Польшу во Вторую мировую войну.

В польском правительстве утверждают, что новый водный путь обеспечивает стране суверенитет в данном регионе.

По словам президента Польши Анджея Дуды, инвестиции в водный путь окупятся, поскольку стоимость земли вокруг канала вырастет.

Он также заявил, что порты и города будут активно развиваться за счет роста торговли, туризма и других видов бизнеса.

Лиде правящей партии Ярослав Качиньский сказал, что строительство четвертого крупного порта в стране поможет сократить безработицу, которая составляет 7,6%.

В строительство канала было вложено около 420 млн долларов. Он проходит через Вислинскую косу и обеспечивает судам проход к Эльблонгу.

Но пока будет разрешено движение только небольших судов и яхт. Грузовые корабли смогут использовать этот водный путь после того, как подход к порту в Эльблонге будет углублен.