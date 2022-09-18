В Hostage US рассказали, что ждет таких заключенных, как Гринер и Уилан
Эксперт по заложникам Эми Мэнсон из Hostage US рассказала, что Бритни Гринер и Пол Уилан столкнутся с серьезными проблемами, как и другие заключенные, которые долго находятся в тюрьме за границей.
По ее словам, речь идет о плохом питании, а иногда – об отсутствии доступа к солнечному свету и свежему воздуху.
Мэнсон говорит, что многие из таких заключенных быстро теряют вес и мышечную массу из-за постоянного стресса и несбалансированного питания.
Экспер также отметила, что для таких заключенных очень важно знать, что их делом кто-то занимается.
Звезда баскетбола Бритни Гринер несколько месяцев содержалась за решеткой в России, после чего признала себя виновной в контрабанде наркотиков и была осуждена на 9 лет заключения.
Белый дом предложил обменять ее вместе с бывшим морским пехотинцем Полом Уиланом, который также находится в российской тюрьме, на торговца оружием из России Виктора Бута.
Россия не отказалась рассмотреть это предложение, но никаких реальных шагов пока предпринято не было.
На днях Джо Байден встретился с семьями Гринер и Уилана и пообещал им сделать все возможное для возвращения их близких на родину.
Опубликовано: Светлана Репина
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