В Hostage US рассказали, что ждет таких заключенных, как Гринер и Уилан

Эксперт по заложникам Эми Мэнсон из Hostage US рассказала, что Бритни Гринер и Пол Уилан столкнутся с серьезными проблемами, как и другие заключенные, которые долго находятся в тюрьме за границей.

По ее словам, речь идет о плохом питании, а иногда – об отсутствии доступа к солнечному свету и свежему воздуху.

Мэнсон говорит, что многие из таких заключенных быстро теряют вес и мышечную массу из-за постоянного стресса и несбалансированного питания.

Экспер также отметила, что для таких заключенных очень важно знать, что их делом кто-то занимается.

Звезда баскетбола Бритни Гринер несколько месяцев содержалась за решеткой в России, после чего признала себя виновной в контрабанде наркотиков и была осуждена на 9 лет заключения.

Белый дом предложил обменять ее вместе с бывшим морским пехотинцем Полом Уиланом, который также находится в российской тюрьме, на торговца оружием из России Виктора Бута.

Россия не отказалась рассмотреть это предложение, но никаких реальных шагов пока предпринято не было.

На днях Джо Байден встретился с семьями Гринер и Уилана и пообещал им сделать все возможное для возвращения их близких на родину.