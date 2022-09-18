На Ким Кардашьян и Скотта Дисика подали в суд из-за аферы в Instagram
На Ким Кардашьян и Скотта Дисика подан иск в суд на сумму в 20 млн долларов. Их обвиняют в рекламе поддельной лотереи.
По информации TMZ, организаторы лотереи обещали людям возможность выиграть ценные призы, а также деньги в сумме 100 000 долларов.
Среди возможных выигрышей называли билеты в Лос-Анджелес с проездом в первом классе, проживание в течение 3 дней в Беверли-Хиллс.
Основным организатором выступил Скотт Дисик, проект реализован при участии австралийской компании Curated Businesses.
Но участники лотереи объявили ее мошеннической. Они утверждают, что цель лотереи состояла в продаже их личных данных рекламодателям.
В результате множество рекламодателей буквально атаковали участников лотереи, предлагая им во многих случаях нежелательный или даже оскорбительный контент.
В продвижении лотереи в Instagram участвовали Ким, Хлоя и Кортни Кардашьян, Крис и Кайли Дженнер, Кристин Куинн и София Ричи.
Но Curated Businesses заявляют, что у них в лотерее были реальные победители и готовы подтвердить это документами.
Опубликовано: Светлана Репина
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