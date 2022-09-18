На Ким Кардашьян и Скотта Дисика подали в суд из-за аферы в Instagram

На Ким Кардашьян и Скотта Дисика подан иск в суд на сумму в 20 млн долларов. Их обвиняют в рекламе поддельной лотереи.

По информации TMZ, организаторы лотереи обещали людям возможность выиграть ценные призы, а также деньги в сумме 100 000 долларов.

Среди возможных выигрышей называли билеты в Лос-Анджелес с проездом в первом классе, проживание в течение 3 дней в Беверли-Хиллс.

Основным организатором выступил Скотт Дисик, проект реализован при участии австралийской компании Curated Businesses.

Но участники лотереи объявили ее мошеннической. Они утверждают, что цель лотереи состояла в продаже их личных данных рекламодателям.

В результате множество рекламодателей буквально атаковали участников лотереи, предлагая им во многих случаях нежелательный или даже оскорбительный контент.

В продвижении лотереи в Instagram участвовали Ким, Хлоя и Кортни Кардашьян, Крис и Кайли Дженнер, Кристин Куинн и София Ричи.

Но Curated Businesses заявляют, что у них в лотерее были реальные победители и готовы подтвердить это документами.