В Казахстане дали новое название столице и увеличили президентский срок
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в Конституцию страны. Изменения касаются срока президентских полномочий и названия столицы.
Поправки были единогласно поддержаны парламентом. В результате президентский срок в стране продлен с пяти до семи лет, но введен запрет на второй срок.
Помимо этого, столица, которая сейчас названа в честь предыдущего главы государства Нур-Султаном, получила свое прежнее название Астана.
В 1997 году столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану по решению тогдашнего президента Назарбаева.
После его отставки Токаев, который и сейчас является президентом, предложил поменять название города на Нур-Султан в знак уважения к своему предшественнику.
При этом Назарбаев сохранил за собой пост главы правящей партии в округе и возглавил совет безопасности, получив возможность влиять на политику государства.
В январе 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки из-за недовольства властью. Токаев отменил все полномочия Назарбаева и объявил масштабные реформы.
Недавно Токаев призвал провести досрочные выборы президента, а также сказал, что сам будет баллотироваться.
Опубликовано: Светлана Репина
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