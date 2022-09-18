В Казахстане дали новое название столице и увеличили президентский срок

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в Конституцию страны. Изменения касаются срока президентских полномочий и названия столицы.

Поправки были единогласно поддержаны парламентом. В результате президентский срок в стране продлен с пяти до семи лет, но введен запрет на второй срок.

Помимо этого, столица, которая сейчас названа в честь предыдущего главы государства Нур-Султаном, получила свое прежнее название Астана.

В 1997 году столица Казахстана была перенесена из Алматы в Астану по решению тогдашнего президента Назарбаева.

После его отставки Токаев, который и сейчас является президентом, предложил поменять название города на Нур-Султан в знак уважения к своему предшественнику.

При этом Назарбаев сохранил за собой пост главы правящей партии в округе и возглавил совет безопасности, получив возможность влиять на политику государства.

В январе 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки из-за недовольства властью. Токаев отменил все полномочия Назарбаева и объявил масштабные реформы.

Недавно Токаев призвал провести досрочные выборы президента, а также сказал, что сам будет баллотироваться.