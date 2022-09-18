Глава ВГА Херсона Сальдо провёл совещание впервые после отравления

Лидер администрации Херсонской области Владимир Сальдо поучаствовал в рабочем совещании после выписки из больницы.

Вечером 18 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что сегодня он провёл первое рабочее совещание с главой администрации города Владимиром Сальдо с тех пор, как политик был выписан из российской больницы. По словам Стремоусова, Сальдо выздоровел и готов полноценно участвовать в политической и социальной судьбе Херсонской области.

Напомним, что в августе 2022 года Владимир Сальдо был отправлен диверсионно-разведывательной группой вооружённых сил Украины, после чего проходил лечение в токсикологическом отделении реанимации одной из московских больниц.