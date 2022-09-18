Австралия не собирается запрещать въезд российским туристам

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что его страна не будет запрещать въезд туристам из России в рамках санкций.

В связи с конфликтом на Украине Австралия ввела санкции в отношении российских компаний и некоторых физических лиц, в основном – имеющих отношение к банковскому сектору.

Страна также направляла на Украину гуманитарные грузы, оборонное оборудование, ввела запрет на экспорт алюминиевых руд и глинозема.

Марлес подчеркнул, что все вводимые санкции направлены против российского правительства, а не против самих граждан страны.

Он сказал, что вопрос о визовом запрете даже не рассматривается, а также отказался комментировать возможности отправки защитных транспортных средств Украине.

Министр назвал Австралию одной из крупнейших стран, не входящих в НАТО, но предоставляющих поддержку Украине.

Ранее Австралия пообещала передать украинской стороне 60 единиц транспорта 60 Bushmasters, 28 бронированных машин M113AS4 на сумму более 385 млн австралийских долларов.

Маралес также сообщил, что Австралии с Великобританией и США по строительству атомных подводных лодок в рамках AUKUS, находится в стадии реализации.