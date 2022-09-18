МИД Киргизии заявил о готовности к мирному решению конфликта с Таджикистаном
Пресс-служба киргизского МИДа сообщила о готовности мирно уладить конфликт на границе с Таджикистаном.
Вечером 18 сентября Министерство иностранных дел Киргизии опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что правительство страны всецело поддерживает мирное урегулирование военного конфликта с Таджикистаном при помощи дипломатических инструментов. По мнению представителей киргизского МИДа, любые разногласия между двумя странами следует улаживать бескровно.
При этом в МИЖ Киргизии отметили, что с самого начала военного противостояния войска Кыргызстана действовали исключительно с позиции обороняющихся и не претендовали на захват территорий Таджикистана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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