МИД Киргизии заявил о готовности к мирному решению конфликта с Таджикистаном

Пресс-служба киргизского МИДа сообщила о готовности мирно уладить конфликт на границе с Таджикистаном.

Вечером 18 сентября Министерство иностранных дел Киргизии опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что правительство страны всецело поддерживает мирное урегулирование военного конфликта с Таджикистаном при помощи дипломатических инструментов. По мнению представителей киргизского МИДа, любые разногласия между двумя странами следует улаживать бескровно.

При этом в МИЖ Киргизии отметили, что с самого начала военного противостояния войска Кыргызстана действовали исключительно с позиции обороняющихся и не претендовали на захват территорий Таджикистана.