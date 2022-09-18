МВД Украины хочет легализовать трофейное и найденное оружие
В пресс-службе МВД Украины анонсировали законопроект по легализации трофейных вооружений.
Вечером 18 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что в правительства разрабатывается закон, который позволит произвести легализацию всего найденного или трофейного оружия. Предполагается, что на базе МВД Украины будет создан специализированный реестр подобного оружия.
Также в МВД Украины отметили, что ключевым критерием для постановки соответствующего вооружения на учёт будет отсутствие у него криминального прошлого.
Предлагаемый украинским МВД законопроект получил широкую критику в западных и отечественных СМИ, журналисты которых предполагают повышение уровня преступности в Украине после легализации оружия, случайно обнаруженного на улице или отобранного у противника в ходе боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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