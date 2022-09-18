Daily Mail: очередь желающих проститься с Елизаветой II можно было увидеть из космоса

Десятки тысяч людей стояли в очереди, чтобы проститься с её Величеством Елизаветой Второй в Вестминстерском дворце.

18 сентября британский таблоид Daily Mail опубликовал сделанные американской космической компанией Maxar Technologies спутниковые снимки многотысячной очереди желающих отдать дань уважения её Величеству Елизавете Второй.

Обозреватели издания рассказали, что в очереди на церемонию прощания с британским монархом прибыли подданные Соединённого Королевства со всех уголков Великобритании, а также отметили, что среди ожидающих можно было встретить множество знаменитостей, к примеру, футболист Дэвид Бэкхэм простоял на улице 13 часов, чтобы в последний раз увидеть Елизавету II.