«Вагнеровцы» захватили немецкий пулемет MG 42 времен Второй мировой у Артёмовска
Боец «Группы Вагнера» заявил об обнаружении немецкого пулемета MG 42 времен Второй мировой у Артёмовска в ДНР.
18 сентября интернет-издание РИА, со ссылкой на заявление бойца «Группы Вагнера», рассказала о том, что на оставленных позициях Вооружённых сил Украины в районе города Артёмовска был обнаружен немецкий пулемет MG 42 времен Второй мировой войны, который по мнению экспертов считается одним из лучших оружий того времени.
«Вагнеровец» также рассказал РИА о том, что в арсенале украинских военнослужащих находится достаточно большое количество вооружения, с которым воевали немецко-фашистские войска допустив, что данный факт является доказательством «преемственности поколений».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине
«Вагнеровцы» захватили немецкий пулемет MG 42 времен Второй мировой у Артёмовска
Трамп: власти Германии потеряют страну без энергоносителей из России
В центре Мелитополя диверсанты подорвали автомобиль с мирными жителями
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина