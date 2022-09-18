«Вагнеровцы» захватили немецкий пулемет MG 42 времен Второй мировой у Артёмовска

Боец «Группы Вагнера» заявил об обнаружении немецкого пулемета MG 42 времен Второй мировой у Артёмовска в ДНР.

18 сентября интернет-издание РИА, со ссылкой на заявление бойца «Группы Вагнера», рассказала о том, что на оставленных позициях Вооружённых сил Украины в районе города Артёмовска был обнаружен немецкий пулемет MG 42 времен Второй мировой войны, который по мнению экспертов считается одним из лучших оружий того времени.

«Вагнеровец» также рассказал РИА о том, что в арсенале украинских военнослужащих находится достаточно большое количество вооружения, с которым воевали немецко-фашистские войска допустив, что данный факт является доказательством «преемственности поколений».