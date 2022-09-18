Нэнси Пелоси оказалась в центре очередного противостояния, на этот раз – Армении и Азербайджана
Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси приехала в Армению. Это самое высокопоставленное официальное лицо Соединенных Штатов, посетившее страну.
Пелоси заявила, что данный визит символизирует поддержку демократической и мирной Армении со стороны США.
Спикер планирует выступить с речью в Центре искусств Гафесчан в Ереване. Она заявила, что США сожалеют о недавних нападениях со стороны Азербайджана.
Визит состоялся вскоре после очередных вооруженных столкновений между Арменией и Азербайджаном, во время которых было убито порядка 200 человек.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе длится уже несколько десятилетий. В 2020 году вооруженные столкновения продолжались 6 недель, погибло более 6700 человек.
Нагорный Карабах, ставший причиной конфликта, является частью Азербайджана. Но эта территория долго находилась под контролем армян.
Нэнси Пелоси указала на необходимость мирного соглашения и заявила, что военного конфликта быть не должно.
Комментируя ее слова, МИД Азербайджана назвал заявления спикера безосновательными, несправедливыми и неприемлемыми.
В ведомстве напомнили, что до сегодняшнего дня Пелоси не демонстрировала какой-либо позиции по поводу агрессии Армении против Азербайджана и частичной оккупации его территории.
Опубликовано: Светлана Репина
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