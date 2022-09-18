Нэнси Пелоси оказалась в центре очередного противостояния, на этот раз – Армении и Азербайджана

Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси приехала в Армению. Это самое высокопоставленное официальное лицо Соединенных Штатов, посетившее страну.

Пелоси заявила, что данный визит символизирует поддержку демократической и мирной Армении со стороны США.

Спикер планирует выступить с речью в Центре искусств Гафесчан в Ереване. Она заявила, что США сожалеют о недавних нападениях со стороны Азербайджана.

Визит состоялся вскоре после очередных вооруженных столкновений между Арменией и Азербайджаном, во время которых было убито порядка 200 человек.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе длится уже несколько десятилетий. В 2020 году вооруженные столкновения продолжались 6 недель, погибло более 6700 человек.

Нагорный Карабах, ставший причиной конфликта, является частью Азербайджана. Но эта территория долго находилась под контролем армян.

Нэнси Пелоси указала на необходимость мирного соглашения и заявила, что военного конфликта быть не должно.

Комментируя ее слова, МИД Азербайджана назвал заявления спикера безосновательными, несправедливыми и неприемлемыми.

В ведомстве напомнили, что до сегодняшнего дня Пелоси не демонстрировала какой-либо позиции по поводу агрессии Армении против Азербайджана и частичной оккупации его территории.