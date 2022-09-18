Байден своим указом заблокировал китайские инвестиции в американские технологии

Джо Байден подписал указ, которым расширил полномочия комитета по контролю иностранных инвестиций в Соединенные Штаты.

В указе на называется Китай, однако там перечислены ключевые технологические сферы. Это искусственный интеллект, микроэлектроника, биотехнологии, квантовые вычисления, технологии чистой энергии.

Все эти области включены в план Си Цзиньпина, который получил название «Сделано в Китае 2025».

Отдельно в указе выделена сфера кибербезопасности. Специальным госорганам поручено выяснить, могут ли иностранные инвестиции способствовать злонамеренным киберактивностям.

Это первый случай, когда в президентском указе прямо перечисляются риски, которые следует принимать во внимание при совершении сделок.

Бывший чиновник американского казначейства Дж. Филип Людвигсон отмечает, что компании должны быть готовы к тому, что Минфин потребует информации об инвестициях для оценки потенциальных рисков для национальной безопасности.

Многие издания со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Министерство торговли США планирует ввести новые правила по экспорту полупроводников.

Вероятно, будут установлены ограничения, которые станут препятствием для экспорта оборудования для производства чипов на китайские предприятия.