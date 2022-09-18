Удар Израиля по сирийскому аэропорту убил 5 человек

Израиль нанес удар по международному аэропорту в сирийском Дамаске и военным постам, расположенным неподалеку от него.

По информации СМИ, в результате этой атаки погибли 5 военнослужащих. Израиль отказался комментировать произошедшее.

Сирийской информагентство SANA сообщило, что удары привели к материальным потерям. Есть также информация о том, что несколько израильских ракет не достигли цели, поскольку были сбиты.

10 дней назад Израиль нанес удар по аэропорту в Алеппо в северной части Сирии. И на несколько дней вывел его из строя.

10 июня после израильских авиаударов по аэропорту в Дамаске и повреждения его инфраструктуры объект был закрыт, но открылся спустя две недели после проведения ремонтных работ.

Израиль заявляет, что наносит удары по базам боевиков, находящихся под иранским покровительством.

Тем временем ливанская «Хизбалла» направила большое количество боевиков с целью поддержки президента Сирии Башара Асада.

В Израиле полагают, что аэропорты Дамаска и Алеппо используются для поставки в Сирию иранского оружия.