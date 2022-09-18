В Иране 22-летняя девушка умерла при подозрительных обстоятельствах после ареста за неправильное ношение хиджаба
Во вторник полиция Ирана арестовала 22-летнюю Махсу Амини не несоблюдение правил ношения хиджаба. В пятницу девушка умерла.
Девушку арестовали во время ее путешествия с семьей из иранского Курдистана в Тегеран. Свидетели говорят, что ее затолкали в машину.
Другие свидетели утверждают, что девушку избивали в машине, когда везли в центр содержания под стражей. В полиции это отрицают.
Семье Амини сообщили, что Махсу госпитализировали через несколько часов после ареста, а затем перевели в реанимацию.
Потом, по информации полиции, у Махсы случился сердечный приступ. При этом семья говорит, что у девушки не было заболеваний сердца.
В пятницу Махса скончалась в больнице, а правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch начали расследование.
В Тегеране начались протесты на площади рядом с больницей, в которой умерла девушка. Президент Ирана Эбрагим Раиси потребовал от МВД провести незамедлительное расследование причин смерти.
В США активисты потребовали от Джо Байдена незамедлительных мер, в том числе отказа в амриканской визе иранскому президенту.
Опубликовано: Светлана Репина
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