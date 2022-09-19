Ксения Собчак похвасталась собственным памятником: странная скульптура установлена в Томске

Увидеть диковинный монумент можно в университетском парке Томского государственного университета. Известная телеведущая совсем недавно узнала о его существовании и поспешила известить об этом своих подписчиков.

В загадочной фигуре, выполненной в духе авангардизма, узнать Ксению Собчак без предварительного разъяснения просто невозможно.

Абстрактная скульптура выполнена из тонкой металлической трубы красного цвета.

Помимо нее в парке можно увидеть еще два подобных, не менее удивительных памятника: в честь Пушкина и Дональда Трампа. Творческий проект носит название "Я так вижу".

Пользователи социальных сетей по достоинству оценили великолепную троицу, однако выразили искреннее удивление по поводу более чем странного вида этих фигур.

Узнав о появлении скульптуры в свою честь, Ксения сама решила сообщить людям эту благую весть, дабы заранее избегнуть недопонимания, учитывая столь необычный подход к изображению ее персоны.

Собчак философски подошла к этому известию: в конце концов не каждому удается при жизни удостоится собственного памятника.