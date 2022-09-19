Шукшина раскритиковала Пугачёву из-за её желания стать иноагентом

Актриса и ведущая Мария Шукшина считает, что Алла Пугачёва ведёт себя так по той причине, что чувствует свою безнаказанность. Исполнительница призвала назвать её иноагентом, пожалев военных, сражающихся на Донбассе.

Мария Шукшина раскритиковала Аллу Пугачеву за позицию той относительно спецоперации в Украине. Дочь Василия Шукшина высказала своё возмущение по поводу в своём Телеграм-канале.

Актриса убеждена, что именитая артистка ведет себя вызывающе по той причине, что чувствует свою безнаказанность.

Шукшина негодует: "Еще один из либеральных приемов: принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах. С чего Пугачева решила, что наши солдаты, защищающие русских людей в Донбассе и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь?".

Актриса отметила, что бойцы не считают цели спецоперации "иллюзорными" как Пугачева и многие и ее коллеги, уехавшие за границу.

Мария отрезала: "Поэтому, на мой взгляд, нашим воинам ее жалость не нужна. Они гораздо выше ее и морально, и духовно".

Подписчики поддержали актрису, осудив Аллу Борисовну. Пользователи уверены в том, что певица зря лезет в политику.