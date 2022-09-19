Шахназаров осудил Пугачёву за позицию по спецоперации и призыв признать себя иноагентом
Журналист, блогер и писатель Михаил Шахназаров обругал певицу Аллу Пугачеву за поддержку мужа Максима Галкина относительно спецоперации и призыв "сделать" артистку иноагентом Росии.
Своё мнение по поводу "манифеста" исполнительницы Аллы Пугачевой о спецоперации высказал публицист Михаил Шахназаров. Его поразил избирательный взгляд артистки на ситуацию касательно Украины сегодня.
Журналиста цитирует Teleprogramma.pro: "Это уже такой мини-манифест с элементами семейного подряда. За иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем, говорите? А изгоем для кого? Для стран, в которых давно и натуральным образом измываются над русскими? Или таки это другое?"
Чуть ранее Алла Борисовна прервала молчание, выразив свою позицию касательно проведения спецоперации России на Донбассе. "Не выдержала" Примадонна, когда ее законного супруга юмориста Максима Галкина признали иноагентом на родине.
Певица тут же стала на сторону возлюбленного, признавшись, что думает тоже самое относительно спецоперации в соседнем государстве.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Пугачёва призвала Минюст признать её иноагентом, согласившись с позицией Галкина по спецоперации
Певица Алла Пугачёва призвала зачислить её в "стройные" ряды иноагентов РФ, так как призналась, что солидарна со своим мужем Максимом Галкиным относительно проводимой спецоперации РФ на Донбассе.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине
Пугачёва призвала Минюст признать её иноагентом, согласившись с позицией Галкина по спецоперации
Трамп: власти Германии потеряют страну без энергоносителей из России
Британские граждане, принявшие украинских беженцев, жалуются на финансовые трудности
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина