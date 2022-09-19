У Джигана похитили часы Rolex стоимостью 6 000 000 рублей при ограблении его загородного дома

Известный российский рэп-исполнитель Джиган лишился двух часов марки "Rolex" стоимостью 6 000 000 российских рублей. Дом артиста обокрали злоумышленники.

В особняк популярного в РФ рэпера Джигана, расположенного в деревне Захарово проникли грабители, которые присвоили себе двое часов "Rolex", стоимость которых равна 6 000 000 российских рублей.

Издание "StarHit" сообщает, что артист уже написал заявление в полицию.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Джиган пока никак не комментировал произошедшее.

Ранее сообщалось, что супруга рэпера Оксана Самойлова приобрела в Дубае элитную квартиру, расположенную в комплексе "Dubai Hills.

Общая стоимость апартаментов - 36 000 000 российских рублей. Площадь жилой недвижимости - 121 м кв.