У Джигана похитили часы Rolex стоимостью 6 000 000 рублей при ограблении его загородного дома
Известный российский рэп-исполнитель Джиган лишился двух часов марки "Rolex" стоимостью 6 000 000 российских рублей. Дом артиста обокрали злоумышленники.
В особняк популярного в РФ рэпера Джигана, расположенного в деревне Захарово проникли грабители, которые присвоили себе двое часов "Rolex", стоимость которых равна 6 000 000 российских рублей.
Издание "StarHit" сообщает, что артист уже написал заявление в полицию.
Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Джиган пока никак не комментировал произошедшее.
Ранее сообщалось, что супруга рэпера Оксана Самойлова приобрела в Дубае элитную квартиру, расположенную в комплексе "Dubai Hills.
Общая стоимость апартаментов - 36 000 000 российских рублей. Площадь жилой недвижимости - 121 м кв.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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