Садальский уверен, что Галкин автор просьбы Пугачёвой признать её иноагентом

Актёр Станислав Садальский убеждён, что автором просьбы Аллы Пугачёвой признать её иноагентом является её муж Максим Галкин, который решил таким образом подставить суженую.

Призыв самой известной российской исполнительницы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом - дело рук ее супруга Максима Галкина. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале поведал актер Станислав Садальский.

Звезда экрана и сцены считает, что Алла Борисовна не могла самостоятельно принять подобное решение, так как статус иноагента ей не нужен.

Садальский написал: "Однозначно срежиссировано и написано Максимом Галкиным. Певица Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом. Не Аллуся написала письмо, а муж. ... У предателя России Макса просто посттравматический стресс, который является следствием потери основной статьи доходов. Алчный!"

Садальский отметил, что восхищается самоотверженностью Аллы Борисовны, сравнив ее с женами декабристов.

Садальский жалеет артистку: "Мне его не жалко, а Алле - сочувствие!"