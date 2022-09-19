Брежнева отреагировала на просьбу Пугачёвой признать её иноагентом, признавшись в любви российской певице
Певица с украинскими корнями Вера Брежнева высказалась об обращении Аллы Пугачевой к Минюсту признать её иноагентом.
Накануне Алла Пугачёва разместила в социальных сетях послание Министерству юстиции РФ. Артистка попросила признать её иноагентом.
Исполнительница поведала,что "солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком".
Многие коллеги по цеху отреагировали на высказывание Аллы Борисовны. Среди них оказалась и популярная певица из Украины Вера Брежнева.
В соцсетях экс-солистка "ВИА Гра" привела слова из композиции Пугачёвой "Женщина, которая поет", сопроводив текст песни признанием в любви к именитой коллеге. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня".
Брежнева написала на своей странице: "Дай знать мне, где друзья, а где враги".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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