Financial Times: отказ Европы от российского газа приведет к массовым остановкам производства

Авторитетное издание Financial Times со ссылкой на исследования сообщает, что сокращение Европы от российского газа в ближайшие два-три года невозможно без массовой остановки производства.

Аналитики утверждают, что Европа не преодолела зависимость от российского газа до такой степени, чтобы с уверенностью пройти предстоящую зиму и отопительный сезон следующего года без сохранения поставок «голубого топлива». Если политика отказа от российского газа продолжиться, это приведет к массовым сокращениям производства в еврозоне.

Для обеспечения своих потребностей до конца 2022 года, странам еврозоны придется либо сокращать потребления (то есть, закрыть производства), либо сохранить импорт из России. При этом в нынешних условиях, сократить потребление придется на дополнительные 7-12 млрд кубометров, что возможно только при остановке ряда отраслей.

Исследование показывает, что порядка 70% производств в Европе уже полностью или частично остановлено, а полного отказа от российского газа еще не произошло. В первую очередь речь идет о предприятиях по производству азотных удобрений (остановка до 70%), выпуске алюминия (сокращение до 25%), выплавке стали (остановлено около 5%).

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отмечал, что до спецоперации России в Украине на долю российского импорта в ЕС приходилось 40% газа, а сегодня — не более 10%. При этом он относился к такому решению позитивно и заявлял, что «очень рад, что было принято решение реформировать электросистему».