NASA заявило об обнаружении органических молекул на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сообщило, что марсоход Perseverance обнаружил высокую концентрацию органических молекул в образцах горных пород.

Органические следы на Марсе находили и раньше, однако новые пробы с марсохода Perseverance были получены в месте, где отложения оседали в озере. Если эти молекулы были извлечены из высохшего озера, значит, в нем когда-то могла существовать жизнь.

Молекулы были обнаружены в марсианском кратере Езеро, куда марсоход прибыл в феврале 2021 года для сбора проб грунта. Он также должен был сформировать представления ученых о древнем климате на Марсе и геологических процессов.

Исследованная область образовалась порядка 3,5 миллиардов лет назад. После сбора образцов шириной около одного метра, марсоход взаимодействовал с ней ультрафиолетовым светом с помощью прибора SHERLOC. Предварительное наличие органические молекул подтверждено — они относятся к ароматическим соединениям.

Летом 2022 года года NASA вычислило глубину, на которой необходимо искать признаки внеземной жизни. Согласно их расчетам, проводить исследования необходимо на глубине не менее двух метров, так как на поверхности выше, космическое излучение способно разрушить небольшие молекулы.