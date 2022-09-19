The Hollywood reporter: Кейт Уинслент попала в больницу из-за падения на съёмках в Хорватии

Известная на весь мир актриса Кейт Уинслент очутилась в больнице из-за падения на съёмках в Хорватии.

Актрису Кейт Уинслет доставили в больницу после того, как та упала во время съемок фильма в Хорватии. Об этом сообщает "The Hollywood reporter".

Инцидент произошел в период работы над исторической драмой "Ли". Госпитализировали знаменитость, чтобы перестраховаться.

В съёмочной группе сообщили: "Кейт поскользнулась и была доставлена в больницу в качестве меры предосторожности".

Звезда Голливуда снимается в фильме, играя роль фотографа Ли Миллер. Катина повествует о ее жизни, работе военный корреспондентом журнала "Vogue" в период Второй Мировой войны.

В проекте также заняты такие именитые актеры, как Марион Котийяр, Джуд Лоу, Андреа Райзборо и Джош О’Коннор. Режиссер картины - Эллен Курас - это дебют кинодеятеля в этом качестве.

До этого заслуги Курас были высоко оценены, когда та была оператором фильма "Вечное сияние чистого разума", где роли главных персонажей достались Кейт Уинслет и Джиму Керри.