The Hollywood reporter: Кейт Уинслент попала в больницу из-за падения на съёмках в Хорватии
Известная на весь мир актриса Кейт Уинслент очутилась в больнице из-за падения на съёмках в Хорватии.
Актрису Кейт Уинслет доставили в больницу после того, как та упала во время съемок фильма в Хорватии. Об этом сообщает "The Hollywood reporter".
Инцидент произошел в период работы над исторической драмой "Ли". Госпитализировали знаменитость, чтобы перестраховаться.
В съёмочной группе сообщили: "Кейт поскользнулась и была доставлена в больницу в качестве меры предосторожности".
Звезда Голливуда снимается в фильме, играя роль фотографа Ли Миллер. Катина повествует о ее жизни, работе военный корреспондентом журнала "Vogue" в период Второй Мировой войны.
В проекте также заняты такие именитые актеры, как Марион Котийяр, Джуд Лоу, Андреа Райзборо и Джош О’Коннор. Режиссер картины - Эллен Курас - это дебют кинодеятеля в этом качестве.
До этого заслуги Курас были высоко оценены, когда та была оператором фильма "Вечное сияние чистого разума", где роли главных персонажей достались Кейт Уинслет и Джиму Керри.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Ссора Клары Цеткин и Розы Люксембург из-за любовной связи одной революционерки с юным сыном другой
Сейчас имя Клары Цеткин известно, в основном, как дамы, предложившей установить день 8 марта. А было время, когда во всем мире ее знали как пламенную коммунистическую революционерку. Ну и любительницу мужчин значительно моложе себя.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Глава Николаевской области Виталий Ким сбежал в Одессу
NYT: ВСУ несут тяжёлые потери на Донбассе и уступают территории России
В Великобритании завершилось публичное прощание с королевой Елизаветой II
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина