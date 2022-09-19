Google случайно заплатил «белому» хакеру-инженеру 250 тысяч долларов
Инженер по безопасности компании Yuga Labs и по совместительству «белый» хакер Сэм Карри в августе 2022 года получил от Google перевод на сумму 249 999,99 долларов.
По словам Карри, он понятия не имел, за что получил четверг миллиона от Google. Даже спустя почти месяц с момента получения почти 250 тысяч долларов, ситуация не прояснилась — обратной связи от Google инженер не получил.
Сотрудник Yuga Labs по совместительству занимается поиском уязвимостей и ошибок в программном обеспечении (ПО), включая разработки таких гигантов как Google. В программерской среде это называется «белым» хакерством. Некоторые компании готовы платить «белым» хакерам добровольно, за выявления уязвимостей в их ПО.
Однако Карри говорит, что не видит никакой связи между поиском ошибок для компании Google и выплатой ему 250 тысяч долларов. Последние несколько месяцев он не работал над выявлением уязвимостей гиганта и никак не сообщал об их обнаружении в службу безопасности Google.
После обращения журналистов в пресс-службу Google, представители компании пояснили, что перевод на счет Карри — ошибка. В данный момент специалисты занимаются устранением, а компания намерена вернуть всю полученную сумму инженером.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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