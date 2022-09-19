Песков: Киев раскручивает провокацию в Изюме наподобие Бучи

Дмитрий Песков утверждает, что киевские власти осуществляют антироссийскую провокацию в городе Буча Харьковской области.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что российские войска якобы причастны к нахождению массовых захоронений украинцев на территории Изюма. По словам Пескова, данные заявления являются очередной антироссийской провокацией наподобие той, что была в городе Буча Киевской области.

Дмитрий Песков уверяет, что правительство России намеревается добиваться исторической правды с целью недопущения очернения российских военных, принимающих участие в спецоперации.