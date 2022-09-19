Песков заявил об уважительном тоне разговора Путина с лидерами других стран

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговоры президента Российской Федерации Владимир Путина с лидерами других стран проходят в тоне взаимоуважения.

Песков отметил, что несмотря на ряд государств, которые занесены в список недружественных для России (основываясь на их враждебных шагах), Путин все равно продолжает общение с лидерами некоторых из этих стран. По словам Пескова, «без общения и переговоров невозможно осуществлять взаимоотношения».

Представитель Кремля подчеркнул, что беседы Путины с лидерами других стран «всегда достаточно конструктивные» и проходят в тоне взаимоуважения. При этом он также добавил, что «порой допускаются и жесткие формулировки со всех сторон».

Ранее «дружеский тон» общения с Владимиром Путиным подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний разговор обсуждения украинских ядерных объектов (в частности, ЗАЭС) занял у лидеров двух государств более полутора часов.

Последнее время разговоры с президентом России проводят и лидеры других стран. Так, Владимиру Путины звонил президент Франции Эммануэль Макрон, а с лидером Турции президент России разговаривал лично на полях саммита ШОС, где было принято историческое решение о внесении в список содружества ряда стран.