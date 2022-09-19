La Repubblica: Ургант получил престижную премию в Италии за новогодний выпуск шоу Вечерний Ургант
Пока шоумена Ивана Урганта критикуют на родине он успел получить престижную итальянскую премию за новогодний выпуск программы "Вечерний Ургант".
Отечественный актёр и ведущий телевидения Иван Ургант был удостоен престижной международной сатирической премии в Италии.
Звезда экрана стал лауреатом премии благодаря новогоднему спецвыпуску развлекательного шоу "Вечерний Ургант", которое выходило в эфир Первого канала.
В конце прошлого года Ургант в компании других российских артистов снял фрагмент в стиле итальянских музыкальных телевизионных шоу конца 80-ых прошлого столетия.
Примечательно, что эпизод шоу за неделю набрал более 2 000 000 просмотров на Ютубе. Итальянцы оценили труд российских артистов выше соотечественников.
В 2021 году Урганту вручили орден Звезды Италии степени кавалера. Почетную награду россиянину вручал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Ведущий принимал участие в перечне проектов, связанных с культурой Италии.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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La Repubblica: Ургант получил престижную премию в Италии за новогодний выпуск шоу Вечерний Ургант
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