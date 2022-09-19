Проклова надеется, что Пугачёву простят за призыв признать её иноагентом
Заслуженная народная артистка РФ Елена Проклова отреагировала на просьбу Аллы Пугачёвой к Минюсту РФ признать её иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным.
Известная в СССР и РФ актриса театра и кино Елена Проклова высказалась по поводу обращения исполнительницы Аллы Пугачевой к Минюсту страны с просьбой признать ее иностранным агентом после того как сей статус 16 сентября обрёл максим Галкин.
По мнению Прокловой, Алла Борисовна и её благоверный сделали необдуманный шаг в трудное для родины время.
Слова артистки передаёт издание "Woman.ru": "Кто знает, конечно, какая будет реакция на ее обращение. Но очень бы хотелось, чтобы этот конфликт разрешился более спокойно. Им бы сейчас извиниться, попросить прощения, и хочется верить, что их простят".
Актриса призналась, что для неё Пугачева - большой человек, сомневаясь, что ее могут признать иноагентом, внести "в чёрные списки" или запретить что-либо.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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